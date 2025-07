Nemecko, Francúzsko a Holandsko kritizujú Kyjev za nový zákon

Berlín/Paríž/Amsterdam 23. júla (TASR) - Nemecko, Francúzsko a Holandsko v stredu kritizovali rozhodnutie ukrajinských predstaviteľov prijať zákon, ktorý podľa nich obmedzuje nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov v krajine. Upozornili, že tento krok ohrozuje reformnú cestu Kyjeva a jeho prístupový proces smerom k členstvu v Európskej únii, informuje TASR.



Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul na sociálnej sieti X uviedol, že obmedzenie autonómie protikorupčných inštitúcií – Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU) a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP) – brzdí cestu krajiny do Únie. „Očakávam, že (Ukrajina) bude s odhodlaním pokračovať vo svojom úsilí v boji proti korupcii,“ zdôraznil.



Podobne sa vyjadril aj šéf holandskej diplomacie Caspar Veldkamp, podľa ktorého sú tieto úrady kľúčové pre reformný proces krajiny. „Ich obmedzenie by znamenalo významný krok späť,“ varoval v príspevku na X.



Zabezpečenie nezávislosti orgánov a pokračovanie pokroku v oblasti právneho štátu podľa neho zostávajú kľúčovými faktormi pre proces vstup Ukrajiny do EÚ.



Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad v rozhovore pre rádio France Inter povedal, že ešte nie je neskoro zvrátiť rozhodnutie. „Budeme v tejto veci mimoriadne ostražití,“ povedal.



Ukrajinský parlament, Najvyššia rada, v utorok schválil legislatívu sprísňujúcu dohľad nad NABU a SAP. Kritici varujú, že zákon by mohol oslabiť ich nezávislosť a posilniť vplyv okolia prezidenta Volodymyra Zelenského na vyšetrovanie korupčných prípadov. Podľa webovej stránky parlamentu prezident zákon v utorok večer už podpísal.



Prijatú legislatívu skritizovala aj eurokomisárka pre rozširovanie EÚ Marta Kosová, ktorá ju označila za závažný „krok späť“. Proti obmedzeniu boja s korupciou protestovali v uliciach Kyjeva a ďalších miest Ukrajiny v utorok tisíce ľudí.



Prezident Zelenskyj sa v stredu stretol s protikorupčnými a bezpečnostnými predstaviteľmi krajiny. Prisľúbil pri tom vytvorenie spoločného plánu v boji proti korupcii, a to do dvoch týždňov.