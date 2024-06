Nemecko, Francúzsko a Poľsko si chcú zaobstarávať zbrane dlhého dosahu

Paríž 24. júna (TASR) - Nemecko, Francúzsko a Poľsko si chcú začať spoločne zaobstarávať zbrane dlhého dosahu. Nedostatok zbraní tohto druhu totiž podľa nich predstavuje vážnu medzeru v európskej obrane. Povedal to v pondelok nemecký minister obrany Boris Pistorius po tom, ako v Paríži absolvoval stretnutie so svojimi rezortnými kolegami z týchto krajín, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Ministri obrany zmienených troch krajín sa stretli na zasadnutí tzv. Weimarského trojuholníka, ktoré sa na tejto úrovni konalo prvýkrát od roku 2015, približuje agentúra Reuters.



Po schôdzke spoločne oznámili, že vymyslia mechanizmus na zaobstarávanie takýchto "zbraní určených na presné zásahy", ako sú napríklad strely s plochou dráhou letu, ku ktorému by sa následne mohli pripojiť ďalšie európske mocnosti.



Podľa Pistoriusa je cieľom predmetnej iniciatívy "spojiť skupinu európskych štátov, ktoré sa dohodnú na odstránení tejto medzery vo (vojenských) spôsobilostiach, a to v strednodobom až dlhodobom horizonte", pričom tak spravia do júlového summitu NATO.



Následne by podľa jeho slov bolo prvým formálnym ťahom to, aby na júlovom summite NATO vo Washingtone spoločne v tejto veci podpísali dokument vyjadrujúci úmysel o tomto kroku.



Weimarský trojuholník je regionálne spojenectvo Francúzska, Nemecka a Poľska, ktoré vzniklo v roku 1991 v nemeckom meste Weimar. Cieľom tohto zoskupenia je podporovať spoluprácu medzi týmito tromi krajinami v cezhraničných a európskych otázkach. Funguje prevažne vo forme schôdzok vedúcich predstaviteľov týchto troch krajín a ich ministrov zahraničných vecí.