Nemecko, Francúzsko a Poľsko vyzvali Gruzínsko, aby zvážilo nové voľby

Berlín/Paríž/Varšava 31. decembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Poľska v utorok uviedli, že predstavitelia Gruzínska by mali zvážiť nové voľby ako východisko z politickej krízy v krajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a PAP.



V nedeľu bol za šiesteho gruzínskeho prezidenta inaugurovaný kritik Západu Micheil Kavelašvili. Končiaca prezidentka Salome Zurabišviliová sa označila za jedinú legitímnu hlavu štátu a spolu s demonštrantmi žiada o opakovanie prezidentských volieb. Hlasovanie podľa nich zmanipulovala vládnuca strana Gruzínsky sen. Premiér Irakli Kobachidze vyhlásenie nových volieb vylúčil.



"My, ministri zahraničných vecí Weimarského trojuholníka, sme vážne znepokojení politickou krízou, ktorá vypukla v Gruzínsku po parlamentných voľbách z 26. októbra a po rozhodnutí Gruzínskeho sna o pozastavení prístupového procesu do EÚ," uviedli v spoločnom vyhlásení šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková, francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot a ich poľský náprotivok Radoslaw Sikorski. "Dôvodom krízy je politický kurz gruzínskej vládnucej strany a jej odklon od európskej cesty," konštatovali.



"Opakovane sme vyzývali gruzínskych predstaviteľov, aby zvrátili svoje smerovanie a vrátili sa k integrácii do EÚ dodržiavaním európskych noriem a hodnôt a vykonávaním reforiem," uviedli ďalej vo vyhlásení.



Šéfovia diplomacií zároveň odsúdili násilie polície proti demonštrantom, predstaviteľom médií a opozičným lídrom počas prebiehajúcich protestov. Vyzvali gruzínsku vládu, aby rešpektovala ľudské práva a slobodu svojich občanov.



Ministri tiež oznámili, že budú vykonávať rozhodnutie EÚ o zrušení bezvízového styku pre držiteľov gruzínskych diplomatických pasov a zvážia ďalšie opatrenia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, uvádza sa vo vyhlásení ministrov zverejnenom na internetovej stránke poľského rezortu diplomacie.



Traja najvyšší diplomati uviedli, že "výzva na nové voľby, ktorá prichádza z časti gruzínskej spoločnosti, si zaslúži, aby sa ňou orgány zaoberali". Vyzvali na "národný dialóg so všetkými relevantnými zainteresovanými s cieľom nájsť východisko zo súčasnej situácie a obnoviť dôveru verejnosti v gruzínsku demokraciu". Poukázali na správu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá podľa ministrov "potvrdzuje naše obavy týkajúce sa integrity volebného procesu s rozsiahlymi nezrovnalosťami". Správa OBSE ukázala, že hlasovanie "neprebiehalo v súlade so štandardmi, ktoré sa očakávajú od kandidátskej krajiny EÚ", dodali.