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Nemecko-francúzsky projekt vývoja nových stíhačiek stroskotal
Macron tento projekt spúšťal v roku 2017 ešte s vtedajšou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a neskôr sa k nemu pripojilo aj Španielsko.
Autor TASR
Berlín 8. júna (TASR) - Miliardový francúzsko-nemecký projekt zameraný na vývoj stíhačiek po rokoch príprav stroskotal, uviedli v pondelok zdroje z nemeckej vlády. Kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa nich dospeli k spoločnému záveru, že spoločnosti Dassault Aviation a Airbus nie sú schopné dohodnúť sa na konštrukcii lietadla, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.
Program Future Combat Air System (FCAS), na ktorom sa podieľa aj Španielsko, mal byť uvedený do prevádzky v roku 2040. Systém mal fungovať v spojení s dronmi a časom mal nahradiť nemecké stíhačky Eurofighter a francúzske stíhacie lietadlá Rafale.
Macron tento projekt spúšťal v roku 2017 ešte s vtedajšou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a neskôr sa k nemu pripojilo aj Španielsko.
Vývoj narušil spor medzi francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a spoločnosťou Airbus, ktorá reprezentuje nemecké a španielske záujmy. Vlani v septembri Dassault Aviation vyhlásila, že Paríž je pripravený na projekte pracovať samostatne, ak zlyhajú rokovania s Berlínom a Madridom. Tí vyjadrili z postoja spoločnosti rozhorčenie.
Program Future Combat Air System (FCAS), na ktorom sa podieľa aj Španielsko, mal byť uvedený do prevádzky v roku 2040. Systém mal fungovať v spojení s dronmi a časom mal nahradiť nemecké stíhačky Eurofighter a francúzske stíhacie lietadlá Rafale.
Macron tento projekt spúšťal v roku 2017 ešte s vtedajšou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a neskôr sa k nemu pripojilo aj Španielsko.
Vývoj narušil spor medzi francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a spoločnosťou Airbus, ktorá reprezentuje nemecké a španielske záujmy. Vlani v septembri Dassault Aviation vyhlásila, že Paríž je pripravený na projekte pracovať samostatne, ak zlyhajú rokovania s Berlínom a Madridom. Tí vyjadrili z postoja spoločnosti rozhorčenie.