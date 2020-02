Friedrich Merz potvrdil záujem o líderský post v strane CDU

Berlín 13. februára (TASR) - Friedrich Merz, konzervatívny politik v radoch Kresťanskodemokratickej únie (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, sa plánuje uchádzať o predsednícky post v tejto vládnucej strane. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje blízke jeho okoliu.



Vedenie CDU je vystavené kríze, keďže Merkelovou starostlivo vybraná nástupníčka Annegret Krampová-Karrenbauerová oznámila, že sa nebude uchádzať o post kancelárky v spolkových parlamentných voľbách v roku 2021 a odstúpi z postu straníckej líderky, keď bude vybraný ďalší kandidát.



Krampová-Karrenbauerová prevzala vedenie CDU koncom roku 2018 v rámci Merkelovej plánu postupného odchodu do dôchodku, čo zanechalo budúcnosť tohto najsilnejšieho subjektu na nemeckej politickej scéne doširoka otvorenú.



Zatiaľ čo Merz (64) potvrdil svoj zámer uchádzať sa o post lídra CDU, to, či sa chce stať i kancelárom, zatiaľ potvrdené nie je. Podľa analytikov by sa strana pod jeho vedením stočila ešte viac doprava.



Merz tesne prehral súboj o predsednícky post s Krampovou-Karrenbauerovou, ktorej pozícia sa otriasla po tom, ako CDU v spolkovej krajine Durínsko nedávno zahlasovala spolu s tamojšou krajnou pravicou za zvolenie regionálneho premiéra.



Iní kandidáti zatiaľ záujem viesť stranu neprejavili, hoci minister zdravotníctva Jens Spahn a predseda vplyvnej odnože CDU v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet sú všeobecne považovaní za potenciálnych nasledovníkov Merkelovej. Markus Söder, šéf sesterskej Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CSU), je taktiež vnímaný ako možný kandidát.