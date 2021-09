Hackeri zaútočili pred voľbami na nemecký Spolkový štatistický úrad

Berlín 23. septembra (TASR) – Nemecký Spolkový štatistický úrad, ktorého šéf Georg Thiel je zároveň aj volebným komisárom, sa stal terčom hackerov. Došlo k tomu len niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Nemecku, informovala vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na webový portál Business Insider.



Hackeri v stredu podľa všetkého nainštalovali do špeciálneho programu štatistického úradu so sídlom v meste Wiesbaden softvér, ktorý im mal umožniť prístup k jeho serverom. Zatiaľ nie je jasné, či sa útok hackerov podaril a či došlo k úniku dát.



Spolkový úrad pre bezpečnosť informačnej techniky (BSI) tento incident klasifikoval ako kybernetický útok súvisiaci s nedeľňajšími voľbami do Bundestagu.



Hovorca tlačového oddelenia spolkového volebného komisára pre DPA uviedol, že rýchla identifikácia hrozby dokázala, že existujúce systémy kybernetickej bezpečnosti fungujú. „Interné volebné servery na určovanie volebných výsledkov a webová stránka spolkového volebného komisára fungujú na samostatných sieťach, čiže, čo sa týka volieb do Bundestagu, nehrozí nijaké riziko," ubezpečil.



Už pred približne troma týždňami kyberútočníci ochromili webstránku spolkového volebného komisára.