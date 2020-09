Herec zo snímky Proti múru Birol Ünel zomrel vo veku 59 rokov

Berlín 4. septembra (TASR) – Nemecký herec tureckého pôvodu Birol Ünel, ktorého preslávil film Proti múru (2004), zomrel vo štvrtok po ťažkej chorobe vo veku 59 rokov v Berlíne. Prostredníctvom hovorkyne to v piatok potvrdilo jeho berlínske Divadlo Maxima Gorkého, ako aj režisér Fatih Akin, ktorý s umelcom spolupracoval. Informovala o tom agentúra DPA.



O hercovom úmrtí ešte predtým informoval denník Bild s odvolaním sa na intendantku spomínaného divadla Shermin Langhoffovú. Herec podľa nej zomrel na následky rakovinového ochorenia.



Dráma Proti múru v réžii Fatiha Akina získala na festivale Berlinale Zlatého medveďa. Ünel v nej stvárnil postavu alkoholika Cahita, ktorý sa neúspešne pokúša spáchať samovraždu. Na psychiatrii sa potom stretne s mladou ženou, do ktorej sa zamiluje a ktorá zmení jeho život.



„Odpočívaj v pokoji, priateľ môj. Mal si v sebe svetlo, ktoré ma vždy pohltilo," napísal Akin na Instagrame.



Akin Ünela obsadil aj do komédie Soul Kitchen (2009), v ktorej stvárnil nadaného a agresívneho šéfkuchára. Neskôr sa herec predstavil vo viacerých ďalších filmových i televíznych rolách.



Birol Ünel sa narodil 18. augusta 1961 v tureckom meste Silifke a ako sedemročný rokov sa s rodičmi a súrodencami presťahoval do Nemecka. V roku 1982 začal študovať na vysokej škole hudby a médií v Hannoveri.