Nemecko hlási 14.000 nakazených novým koronavírusom

Berlín 27. decembra (TASR) - V Nemecku za uplynulý deň potvrdili ďalších 13.908 nových prípadov nákazy koronavírusom. Celkový počet infikovaných už v spolkovej republike prekročil hranicu sedem miliónov. V pondelok o tom informoval Inštitút Roberta Kocha (RKI), píše agentúra DPA.



RKI upozorňuje, že nemecké laboratóriá počas vianočných sviatkov vyhodnocujú "omnoho menej" testov a tým pádom údaje o počte nových nakazených "nezodpovedajú realite" a pravdepodobne sú v skutočnosti vyššie. To isté platí aj o prekonaní sedemmiliónovej hranice celkového počtu prípadov covidu, ktorá mohla byť pokorená už skôr. Inštitút pripomenul, že mnoho infekcií úrady pravdepodobne nezaznamenali.



Celkový počet obetí pandémie prekonal hranicu 110.000. Za uplynulých 24 hodín ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 69 ľudí. Pred týždňom to bolo 180. Okrem počtu úmrtí podľa RKI klesá aj sedemdňová incidencia, čo by mohlo znamenať, že aktuálna vlna pandémie v Nemecku ustupuje. Obavy však spôsobuje nový a infekčnejší variant omikron.