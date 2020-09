Nemecko hlási 2194 nakazených

Berlín 17. septembra (TASR) - Nemecko oznámilo vo štvrtok ráno 2194 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je druhý najvyšší denný nárast od polovice apríla. S odvolaním sa na údaje Inštitútu Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentúra DPA.



Nad 2000 stúpol počet pozitívne testovaných osôb naposledy 21. augusta. Vrchol pandémie a najvyššie prírastky nakazených zaznamenalo Nemecko koncom marca a začiatkom apríla, keď ich bolo viac ako 6000. Odvtedy sa ich počet priebežne znižoval, avšak koncom júla začal opäť narastať.



Nemecko celkovo eviduje už 265 857 nakazených a 9371 úmrtí, pričom do štvrtku boli hlásené tri ďalšie obete na životoch. Ochorenie COVID-19 podľa odhadov RKI prekonalo už 237 300 ľudí.



Situácia je momentálne vážna najmä v štyroch bavorských regiónoch - ide o mestá Würzburg, Kulmbach, Kaufbeuren a Garmisch-Partenkirchen, píše denník Die Welt.



V posledných mesiacoch sa v Nemecku koronavírusom nakazili predovšetkým mladí ľudia, ktorí sú menej ohrození ťažkým priebehom respiračného ochorenia COVID-19. RKI však v utorok upozornil na to, že čoraz viac sa nákaza vyskytuje aj u starších osôb nad 80 rokov.



"Od minulého týždňa je viditeľný ľahký nárast prípadov nákazy u starších vekových skupín; tento priebeh je potrebné pozorne sledovať," uviedol RKI. Ak by totiž došlo k nakazeniu rizikových skupín obyvateľstva, bude potrebné počítať s vyšším počtom hospitalizovaných, ako aj nárastom úmrtí.