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Nemecko hlási novú rekordnú teplotu 41,7 stupňa Celzia
Padol tak predchádzajúci rekord zo soboty z obce Drewitz v Sársku-Anhaltsku, kde sa teplota vyšplhala na 41,5 stupňa Celzia.
Autor TASR
Berlín 28. júna (TASR) - Nemecko tretí deň po sebe zaznamenalo teplotný rekord. V spolkovej krajine Brandenbursko na východe krajiny v nedeľu popoludní predbežne namerali 41,7 stupňa Celzia. S odvolaním sa na Nemeckú meteorologickú službu (DWD) o tom informovala agentúra DPA.
Rekordne vysokú teplotu zaznamenala stanica v obci Coschen na nemecko-poľskej hranici, približne 130 kilometrov od Berlína. Padol tak predchádzajúci rekord zo soboty z obce Drewitz v Sársku-Anhaltsku, kde sa teplota vyšplhala na 41,5 stupňa Celzia.
Z predbežných údajov DWD taktiež vyplýva, že v noci na nedeľu neklesla teplota pod 29,4 stupňa Celzia. Tým bol o dva stupne prekonaný predchádzajúci rekord najteplejšej noci z roku 2003.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu upozornila, že Európa je najrýchlejšie otepľujúcim sa kontinentom na svete a zahrieva sa dvakrát rýchlejšie ako je globálny priemer.
„V súčasnosti 150 miliónov ľudí prežíva extrémne horúčavy, stovky ľudí zomreli, školy sú zatvorené a elektrické siete kolabujú,“ skonštatoval na sieti X šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vlna horúčav, aká sa vyskytuje raz za generáciu, sa teraz objavuje takmer každý rok, dodal.
Rekordne vysokú teplotu zaznamenala stanica v obci Coschen na nemecko-poľskej hranici, približne 130 kilometrov od Berlína. Padol tak predchádzajúci rekord zo soboty z obce Drewitz v Sársku-Anhaltsku, kde sa teplota vyšplhala na 41,5 stupňa Celzia.
Z predbežných údajov DWD taktiež vyplýva, že v noci na nedeľu neklesla teplota pod 29,4 stupňa Celzia. Tým bol o dva stupne prekonaný predchádzajúci rekord najteplejšej noci z roku 2003.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu upozornila, že Európa je najrýchlejšie otepľujúcim sa kontinentom na svete a zahrieva sa dvakrát rýchlejšie ako je globálny priemer.
„V súčasnosti 150 miliónov ľudí prežíva extrémne horúčavy, stovky ľudí zomreli, školy sú zatvorené a elektrické siete kolabujú,“ skonštatoval na sieti X šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vlna horúčav, aká sa vyskytuje raz za generáciu, sa teraz objavuje takmer každý rok, dodal.