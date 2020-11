Nemecko hlási rekordných vyše 23.000 prípadov nákazy koronavírusom

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecko hlásilo v sobotu najvyšší nárast počtu nových prípadov nákazy koronavírusom od začiatku pandémie. Za posledných 24 hodín v krajine testy potvrdili infekciu 23.399 ľuďom, vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), o ktorých informovala agentúra DPA.



Deň predtým zdravotnícke úrady v Nemecku zaevidovali 21.506 novoinfikovaných, čo bolo v krajine po prvý raz viac ako 20.000 za deň. Rekordné denné nárasty v krajine zaznamenali aj počas troch predošlých sobôt - 31. októbra to bolo 19.059 nových prípadov, 24. októbra 14.714 a 17. októbra 7830 prípadov, približuje DPA.



Počas piatka v Nemecku pribudlo aj 130 úmrtí súvisiacich s ochorením Covid-19, ktorých celkový počet stúpol na 11.226. RKI od začiatku pandémie eviduje 642.488 potvrdených prípadov nákazy vírusom Sars-CoV-2. Približne 412.000 ľudí sa uzdravilo.



Inštitút tiež uviedol, že tzv. sedemdňové reprodukčné číslo - udávajúce, koľko ďalších osôb infikuje jeden nakazený - bolo v piatok večer na hodnote 0,99, keď deň predtým dosiahlo 0,93.



Nemecko zaviedlo do konca novembra čiastočné "uzavretie" krajiny s cieľom spomaliť prenos nákazy.



Spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn v piatok varoval, že krajinu čakajú "ťažké časy", ak sa nepodarí zastaviť rastúcu krivku prípadov. "Situácia je vážna," upozornil vo vystúpení pred poslancami a poukázal na to, že počet pacientov s Covid-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa za desať dní zdvojnásobil.



Laboratória v Nemecku tiež varujú, že sa blížia k naplneniu svojich kapacít, a vyzývajú na prísnejšie kritériá toho, ktorí ľudia majú byť testovaní, napísala agentúra AP.