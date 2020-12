REKORD V NEMECKU: Pribudlo viac ako 30.000 prípadov koronavírusu

Berlín 17. decembra (TASR) - Nemecko po prvý raz od začiatku pandémie registrovalo viac ako 30.000 nových prípadov za jeden deň, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Inštitút Roberta Kocha (RKI) zaznamenal za stredu 26.923 nových prípadov. Približne 3500 prípadov zo spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko však z dôvodu technickej poruchy nebolo do štatistiky započítaných. Celkový počet nových prípadov je tým pádom vyšší ako 30.000.



V Nemecku takisto zaznamenali 698 nových úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19, píše na svojej webovej stránke denník Die Welt.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie spojila so zakladateľmi nemeckej spoločnosti BioNTech, píše agentúra DPA. BioNTech so sídlom v Mainzi spolu s americkým koncernom Pfizer vyvinuli jednu z vakcín proti ochoreniu COVID-19.



Ugur Sahin, jeden zo zakladateľov spoločnosti, povedal, že jeho kolegovia budú pracovať počas Vianoc, aby krajiny EÚ mohli s očkovaním začať pred koncom tohto roka.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok oznámila, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Európskej únii sa začne 27. decembra.