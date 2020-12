Nemecko hlási viac ako 950 nových úmrtí v spojitosti s COVID-19

Berlín 16. decembra (TASR) - Nemecko oznámilo v stredu 952 nových úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19 v priebehu posledných 24 hodín, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na Inštitút Roberta Kocha (RKI). Ide o najvyšší denný počet obetí od začiatku pandémie.



V krajine takisto zaznamenali 27.728 nových prípadov nákazy. Údaje za utorok však nezahŕňajú dáta z nemeckej spolkovej krajiny Sasko, pripomína DPA.



Doteraz najvyšší počet obetí i prípadov nákazy v Nemecku zaznamenali minulý piatok (11. decembra) s 598 úmrtiami a 29.875 infikovanými.



Od začiatku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 v Nemecku v spojitosti s týmto vírusom zomrelo 23.427 ľudí.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a predstavitelia 16 spolkových krajín sa v sobotu 12. decembra dohodli na sprísnení protipandemických opatrení v záujme zastavenia exponenciálneho rastu nákazy koronavírusom.



Od stredy 16. decembra sú školy v krajine zatvorené, prípadne prejdú na domáce vzdelávanie. Zatvára sa aj väčšina prevádzok, ktoré neponúkajú jedlo a služby, ako napríklad kaderníctva, ktoré boli dosiaľ otvorené. Reštaurácie však môžu naďalej ponúkať jedlo so sebou.



Zakázaný je aj predaj ohňostrojov a v krajine bude platiť zákaz zhromažďovania sa vo vonkajších priestoroch v súvislosti s oslavami Nového roka.



Tieto opatrenia by mali byť v platnosti minimálne do 10. januára.