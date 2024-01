Nemecko, Holandsko a Poľsko podpísali dohodu o presunu vojakov

Brusel 30. januára (TASR) - Nemecko, Holandsko a Poľsko v utorok podpísali dohodu, ktorej cieľom je znížiť byrokraciu pri rýchlom cezhraničnom presune vojakov a zbraní od Severného mora k východnému krídlu Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová v Bruseli povedala, že je nevyhnutné mať vytvorené podmienky pre rýchle vojenské nasadenie ešte pred prípadným vypuknutím akéhokoľvek konfliktu.



"Geografia je taká, aká je. To znamená, že sa musíte vedieť rýchlo presunúť z Holandska cez Nemecko do Poľska," povedala pred podpisom dohody o užšej spolupráci v oblasti vojenskej mobility.



Severoatlantická aliancia nedávno upozornila svojich členov, že priveľa byrokracie bráni presunu vojsk po Európe. V prípade vypuknutia konfliktu s Ruskom by to mohlo spôsobiť veľké čakacie lehoty.



NATO a EÚ sa začali v dôsledku pokračujúcej ruskej invázie na Ukrajinu pripravovať aj na prípad vypuknutia priameho vojenského konfliktu s Moskvou. Severoatlantická aliancia v súčasnosti uskutočňuje najväčšie vojenské cvičenie od konca studenej vojny, na ktorom sa zúčastňuje približne 90.000 vojakov.