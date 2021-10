Hrozba kybernetických útokov sa oproti minulému roku zvýšila

Berlín 21. októbra (TASR) – Nemecko čelí narastajúcej hrozbe kybernetických útokov, uvádza sa v správe Spolkového úradu pre bezpečnosť informačnej techniky (BSI), ktorú zverejnili vo štvrtok. Informuje o tom agentúra DPA.



Súčasná situácia je „napätá až kritická", uviedol v správe BSI so sídlom v Bonne. Úroveň výstrahy pred kybernetickými útokmi sa tak v porovnaní s minulým rokom, keď bola situácia len „napätá", zvýšila.



Podľa prezidenta úradu Arneho Schönbohma bol v niektorých oblastiach dosiahnutý najvyšší, červený stupeň výstrahy. Kybernetickí zločinci zvyšujú profesionálnu úroveň svojich metód, keď je spoločnosť stále viac digitálne prepojená. Rozšírené sú aj závažné nedostatky v IT produktoch, upozornil Schönbohm.



„Informačnej bezpečnosti sa musí pripisovať podstatne väčší význam a stáva sa základom pre všetky digitalizačné projekty," uvádza sa v správe BSI.



Odchádzajúci nemecký minister vnútra Horst Seehofer priamo neodpovedal na otázku, či by BSI, ktorý spadá pod rezort vnútra, mal byť nadchádzajúcou vládnou koalíciou povýšený na plnohodnotné ministerstvo, píše DPA. Seehover len uviedol, že všeobecná bezpečnosť by sa nemala oddeľovať od kybernetickej bezpečnosti.



V správe BSI sa uvádza, že zločinci v súčasnosti využívajú viacúrovňové stratégie útoku, ktoré sa v minulosti využívali len pri kybernetickej špionáži. Ako príklad uviedla útok hackerov na poradňu poskytujúcu psychoterapiu, kde bol nátlak vyvíjaný na jednotlivých jej pacientov i na samotných majiteľov poradne, spresňuje DPA.



BSI zároveň zvýšil počet nových variantov malvéru na 144 miliónov ročne. Tento rok vo februári zaznamenali rekordný počet 553 000 variantov malvéru za jediný deň.