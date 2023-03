Nemecko: Hrozby bosnianskosrbského lídra Dodika treba brať veľmi vážne

Berlín/Sarajevo 13. marca (TASR) - Nemecko považuje vyjadrenia lídra bosnianskych Srbov Milorada Dodika, ktorý opakovane hrozí oddelením bosnianskosrbskej entity od Bosny a Hercegoviny, za veľmi vážne. Povedal to osobitný predstaviteľ nemeckej spolkovej vlády pre krajiny západného Balkánu Manuel Sarrazin, informuje v pondelok TASR s odvolaním sa na agentúru HINA.



Agresia voči Ukrajine vytvorila "novú realitu" v svetovej politike a ukázala, že hrozby rôznych politikov nemožno brať na ľahkú váhu, zdôraznil Sarrazin. Nemecko je preto podľa neho pripravené zamedziť ďalším pokusom o ohrozenie mieru a stability.



To je v súčasnosti postoj vlády v Berlíne voči bosnianskosrbskému lídrovi Miloradovi Dodikovi, povedal Sarrazin pre pondelkové vydanie bosnianskosrbského denníka Nezavisne novine.



Označil pritom za chybu, že krajiny sveta nereagovali včas na hrozby zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina bolo chybou.



Súčasná nemecká vláda kancelára Olafa Scholza preto zvolila úplne iný prístup než kabinet bývalej kancelárky Angely Merkelovej a toto je nová realita, s ktorou by mal počítať každý - vrátane tých, ktorí svojimi vyhláseniami ohrozujú mier v Bosne a Hercegovine, upozornil ďalej Sarrazin.



Ako ďalej poznamenal, mnohí sa obávajú o bezpečnosť Bosny, čo je do veľkej miery dôsledkom Dodikových hrozieb týkajúcich sa osamostatnenia bosnianskych Srbov. "Tieto hrozby berieme v súčasnosti veľmi vážne," dodal s tým, že dôraz na oblasť západného Balkánu patrí medzi hlavné priority nemeckej vlády.



Sarrazin zároveň odsúdil vyhlásenie Milorada Dodika, že v bosnianskej Republike srbskej bude ohováranie trestným činom, čo by podľa nemeckého zmocnenca predstavovalo koniec nezávislých médií v Bosne. Takýto krok spochybní európske smerovanie Bosny, keďže by bol jasným porušením štandardov platných v EÚ, upozornil.



Nemecko by si prialo, aby sa z Bosny stal štát založený na občianskom, a nie na etnickom princípe, čo však zrejme bude dlhodobý proces, uviedol ďalej Manuel Sarrazin.