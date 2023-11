V Nemecku súdia hudobníka pre obvinenia súvisiace s antisemitizmom

Lipsko 7. novembra (TASR) - Súdny proces so známym nemecko-židovským hudobníkom Gilom Ofarimom sa v utorok začal na krajinskom súde v Lipsku v spolkovej krajine Sasko. Umelec čelí obvineniam z očierňovania, ktoré súvisia s antisemitizmom, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Ofarim podľa obžaloby neprávom obvinil jedného z hotelových zamestnancov v Lipsku z protižidovských predsudkov, a to prostredníctvom videa na sociálnej sieti Instagram.



Hudobník v októbri 2021 vo videu tvrdil, že mu zamestnanec ešte pred nahlásením sa na pobyt v hoteli povedal, aby si dal dole náhrdelník s Dávidovou hviezdou. Ofarim sa tiež sťažoval, že hostí, ktorí stáli v rade za ním, vybavovali prednostne.



"To nie je pravda," uviedol v utorok prokurátor Andreas Ricken a dodal, že Ofarim (41) nesprávne vykreslil dotknutého hotelového zamestnanca ako antisemitu.



Podľa obžaloby nebolo Dávidovu hviezdu vôbec vidieť - v čase, keď sa hudobník nahlasoval na pobyt v hoteli, sa totiž údajne nachádzala pod jeho košeľou a vybral si ju až po tom, čo začal natáčať spomenuté virálne video, spresňuje DPA.



Ofarimov obhajca Alexander Stevens označil verziu udalostí, ktorú uvádza hotelový zamestnanec, za "úplne nepravdepodobnú". Speváka pôsobiaceho v Mníchove treba podľa obhajoby zbaviť obvinení, ak sa dokáže, že počas predmetného incidentu zaznelo čo i len jediné diskriminačné slovo.



Proces bude podľa očakávania trvať desať pojednávacích dní a jeho záver je naplánovaný na 7. decembra, dodáva DPA.