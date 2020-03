Nemci i Francúzi spomínajú na obete katastrofy lietadla Germanwings

Essen/Paríž 24. marca (TASR) - Francúzsko a Nemecko si v utorok pripomínajú piate výročie havárie lietadla leteckej spoločnosti Germanwings, i keď plánované smútočné podujatia boli pre epidémiu nového koronavírusu zrušené už pred dvoma týždňami.



Lietadlo spoločnosti Germanwings smerovalo 24. marca 2015 zo španielskeho mesta Barcelona do nemeckého Düsseldorfu. Na palube bolo 144 cestujúcich a šesť členov posádky.



Počas letu nad južným Francúzskom lietadlo narazilo do horského masívu Álp. Nikto z ľudí na palube náraz lietadla do svahu neprežil. Obete pochádzali zo 17 krajín, najviac však z Nemecka a Španielska.



Francúzski vyšetrovatelia následne dospeli k záveru, že nehodu zámerne spôsobil duševne chorý druhý pilot, 27-ročný Andreas Lubitz, s cieľom spáchať samovraždu. Lubitz, ktorý mal v minulosti vážne psychické problémy, predtým z kokpitu vyvrel kapitána.



Oficiálne smútočné zhromaždenia v Nemecku i vo francúzskej obci ležiacej v blízkosti miesta pádu lietadla vo francúzskom departemente Alpes-de-Haute-Provence boli pre pandémiu koronavírusu odvolané.



Ako však informoval spravodajský portál Haute Provence, starostovia francúzskych horských obcí Le Vernet a Prads, ktoré sú najbližšie k miestu pádu lietadla, v utorok o 10.41 h na obecnom cintoríne v Le Vernet položili veniec kvetov k spoločnému hrobu, kde sú uložené neidentifikovateľné pozostatky obetí.



Na obete spomína aj nemecké mesto Haltern, odkiaľ pochádzalo 16 študentov a dve učiteľky z miestneho Gymnázia Josepha Königa, ktorí zahynuli pri návrate z výmenného pobytu v Giola Institute v katalánskom meste Llinars del Valles.



V Halterne sa v utorok o 10.41 h rozozvučali zvony. Radnica tiež vyzvala obyvateľov mesta, aby o 19.00 h vyložili do okien svojich domov a bytov sviečky zapálené na pamiatku obetiam.