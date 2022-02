Nemecko i iné krajiny vyzývajú svojich občanov, aby opustili Ukrajinu

Berlín/Canberra/Wellington 12. februára (TASR) - Nemecko v sobotu podobne ako mnohé iné krajiny vyzvalo svojich občanov, aby okamžite opustili Ukrajinu pre obavy z hroziacej ruskej invázie. K rovnakému kroku pristúpili v sobotu aj Austrália a Nový Zéland, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Ak sa v súčasnosti nachádzate na Ukrajine, uistite sa, či je vaša prítomnosť naozaj nevyhnutná. Ak nie je, tak v krokom čase odíďte," uviedlo nemecké ministerstvo zahraničných vecí.



Austrálsky premiér Scott Morrison vyzval k rovnakému kroku aj občanov Austrálie.



"Situácia (na Ukrajine) bude veľmi nestabilná, ak dôjde ku konfliktu. Dúfame a modlíme sa, aby sa to nestalo. Už nejaký čas je však jasné, že Austrálčania, ktorí sú na Ukrajine, by sa mali snažiť dostať z krajiny," uviedol Morrison.



Novozélandská ministerka zahraničných vecí Nanaia Mahutová upozornila občanov Nového Zélandu na to, že ich krajina nemá na Ukrajine diplomatické zastúpenie, a preto bude jeho schopnosť poskytnúť svojim občanom konzulárne služby "veľmi limitovaná". Občania by preto mali opustiť krajinu, kým sú k dispozícii komerčné lety.



"Bezpečnostná situácia na Ukrajine sa môže v krátkom čase zmeniť a Novozélanďania by sa za týchto okolností nemali spoliehať na pomoc pri evakuácii," uviedla Mahutová. Zároveň opäť vyzvala Rusko, aby okamžite prijalo kroky smerujúce k uvoľneniu napätia.



Medzičasom Izrael varoval svojich občanov pred cestou na Ukrajinu.



Na okamžitý odchod z Ukrajiny už skôr vyzvali svojich občanov aj Spojené štáty, Británia, Lotyšsko a Estónsko.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok vyhlásil, že ruská invázia na Ukrajinu môže prísť kedykoľvek, možno ešte pred koncom tohtoročných zimných olympijských hier v Pekingu, ktoré trvajú do 20. februára.



Rusko popiera, že plánuje Ukrajinu napadnúť. V blízkosti jej hraníc však nahromadilo vyše 100.000 svojich vojakov a žiada od Severoatlantickej aliancie a USA bezpečnostné záruky, píše DPA