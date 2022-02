Nemecko i iné západné krajiny presúvajú svojich diplomatov do Ľvova

Kyjev 12. februára (TASR) - Nemecko v sobotu oznámilo, že sťahuje z Ukrajiny časť zamestnancov svojho veľvyslanectva v Kyjeve. To však bude naďalej fungovať v normálnom režime. Časť svojej diplomatickej misie sa Nemecko podobne ako ďalšie západne krajiny rozhodlo presunúť na západ Ukrajiny do mesta Ľvov. TASR o tom informuje na základe správ spravodajského portálu Meduza.io a nemeckej stanice Deutsche Welle.



"Našu ambasádu v Kyjeve necháme otvorenú, ale znížime počet diplomatických zamestnancov," uviedla nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková.



Nemecký rezort diplomacie tiež oznámil, že zatvára nemecký konzulát v meste Dnipro, ktoré sa nachádza na východe Ukrajiny. Podľa agentúry DPA sa zamestnanci tohto konzulátu presunú do Ľvova.



Holandsko v sobotu taktiež oznámilo, že presúva svoju diplomatickú misiu z Kyjeva do Ľvova, kde sídli tiež holandský konzulát.



K podobnému kroku pristúpili aj Spojené štáty, ktoré pozastavili poskytovanie konzulárnych služieb v Kyjeve, pričom americké veľvyslanectvo si plánuje zachovať "malú konzulárnu prítomnosť" v Ľvove. Spojené štáty sa z Kyjeva totiž rozhodli stiahnuť všetkých zamestnancov amerického veľvyslanectva, ktorí nie sú nevyhnutní pre chod diplomatickej misie.



Okrem spomínaných krajín sa časť zamestnancov z veľvyslanectva v Kyjeve rozhodlo v sobotu stiahnuť aj Taliansko. To však bude ďalej fungovať v normálnom režime, keďže taliansky rezort diplomacie sťahuje z Kyjeva najmä neesenciálnych diplomatických zamestnancov.



Vyše 20 krajín tiež z obáv zo zhoršenia bezpečnostnej situácie na Ukrajine vyzvalo svojich občanov, aby túto krajinu opustili. Takúto výzvu svojim občanom adresovalo napríklad už spomínané Nemecko, Británia, Belgicko, Grécko, Španielsko, Taliansko, USA, Kanada, či Turecko, píše denník Novaja Gazeta.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken i poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varovali, že ruská invázia na Ukrajinu môže začať kedykoľvek, a to aj pred koncom zimných olympijskych hier, ktoré sa v súčasnosti konajú v Pekingu a končia 20. februára.