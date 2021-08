Incidencia nákazy koronavírusom poklesla prvý raz od začiaku pandémie

Berlín 31. augusta (TASR) -– V Nemecku došlo po prvý raz za takmer dva mesiace k miernemu zlepšeniu epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19.



Hodnota sedemdňovej incidencie totiž opäť poklesla – naposledy sa tak stalo začiatkom júla. Podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha z utorka rána bola táto hodnota na úrovni 74,8 (deň predtým to bolo 75,8). Informoval o tom denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Za 24 hodín hlásili zdravotnícke úrady v Nemecku 5750 novoinfikovaných a 60 ďalších obetí covidu. Celkovo od začiatku pandémie potvrdili v krajine už 3.942.856 prípadov nákazy, pričom 3.738.000 ľudí sa z ochorenia vyliečilo a 92.200 koronavírusu podľahlo.



Najviac nakazených na 100.000 obyvateľov evidovali za posledný týždeň v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko (124,9), v Brémach (81,9) a Hamburgu (80,4). Najnižšie hodnoty naopak zaznamenali v Sasku-Anhaltsku (15,8), Sasku (19,3) a Durínsku 23,6).



Minister zdravotníctva Jens Spahn sa v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu vyjadril, že si vie predstaviť scenár, podľa ktorého by zamestnávatelia od svojich pracovníkov žiadali potvrdenie o očkovaní. Ako povedal v pondelok večer v relácii stanice ARD „Hart aber fair" (Tvrdo, ale férovo), momentálne je na pochybách, či by malo dôjsť k zmene zákona, aby mali zamestnávatelia aspoň nasledovných šesť mesiacov možnosť vypýtať si od svojich zamestnancov informácie o ich očkovacom statuse.



Spahn ale odmietol povinné očkovanie príslušníkov určitých povolaní, ako napríklad ošetrovateľského personálu, ako aj tzv. 3G pravidlo (potvrdenie o očkovaní, negatívnom teste alebo prekonaní ochorenia COVID-19) v diaľkových vlakoch, ktoré kancelárka Angela Merkelová označila za „možné a rozumné opatrenie".



V spoločnom vyhlásení rezortov zdravotníctva, vnútra a dopravy, z ktorého v pondelok citovala agentúra Reuters, sa uvádza, že takýto predpis nie je nevyhnutný zo zdravotných dôvodov a takisto ho nie je možné presadiť a dôsledne kontrolovať.