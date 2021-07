Incidencia nákazy v Nemecku stúpa najmä u ľudí vo veku 15-34 rokov

Berlín 23. júla (TASR) – Sedemdňová incidencia nákazy koronavírusom v Nemecku, čiže počet infekcií na 100 000 obyvateľov, aktuálne stúpa najmä vo vekovej skupine 15-34-ročných. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), informoval v piatok denník Die Welt.



Najvyššiu úroveň incidencie (32) zaznamenali minulý týždeň, podľa správy RKI zverejnenej vo štvrtok, u ľudí vo veku 15-24 rokov. V tejto skupine osôb však dochádza k ťažkému priebehu ochorenia COVID-19 relatívne zriedkavo.



RKI ďalej približuje, že veľkú väčšinu prípadov infekcie nahlásených od 1. februára tvoria neočkované osoby. Účinnosť vakcinácie od začiatku februára do 11. júla predstavuje podľa odhadov RKI medzi 18-59-ročnými zhruba 89 percent a u ľudí starších ako 60 rokov je to okolo 87 percent.



Od februára eviduje RKI celkovo 6125 nakazených spomedzi zaočkovaných osôb - priebeh choroby je u nich väčšinou mierny. Obe dávky vakcíny proti covidu dostalo v Nemecku už približne 40 miliónov ľudí. RKI tiež konštatuje, že počet zaočkovaných obyvateľov Nemecka je u ľudí mladších ako 60 rokov výrazne nižší než u ľudí nad 60 rokov.



Dominantným variantom vírusu, ktorý objavili najprv v Indii, je v Nemecku naďalej delta - v náhodne vybraných vzorkách poslaných na analýzu bol podiel tohto variantu 84 percent, uvádza RKI. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, keď táto mutácia tvorila približne dve tretiny z nakazených, sa teda dominantné postavenie tohto variantu ešte posilnilo.



Hoci počet pacientov v nemocniciach a na jednotkách intenzívnej starostlivosti v súčasnosti neklesá, ustálil sa na nízkej úrovni. Už niekoľko týždňov sa v Nemecku čoraz menej testuje na prítomnosť covidu. Minulý týždeň vykonali zdravotníci 592 221 PCR-testov, z ktorých bolo 1,64 percenta pozitívnych.