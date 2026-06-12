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Cestujúci v problémoch: Po incidente hlásia meškania a rušenie letov
K incidentu došlo okolo 9.45 h SELČ, keď muž stlačil núdzové tlačidlo, ktoré otvára únikové východy, a získal tak neoprávnený prístup do bezpečnostnej zóny, oznámil hovorca spolkovej polície.
Autor TASR
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Berlín 12. júna (TASR) - Na letisku v nemeckom Hamburgu (HAM) dôjde v piatok k výrazným meškaniam a zrušeniam letov po tom, čo musel byť jeden terminál evakuovaný v dôsledku bezpečnostného incidentu, uviedla hovorkyňa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Preventívne opatrenie prijaté spolkovou políciou bolo ukončené a cestujúci opäť prechádzajú bezpečnostnou kontrolou. Letecká prevádzka sa obnovuje,“ potvrdila hovorkyňa.
„Počas celého dňa však dôjde k meškaniam, niektoré z nich budú výrazné. Viaceré lety budú zrušené,“ dodala bez uvedenia presného počtu zrušených letov.
K incidentu došlo okolo 9.45 h SELČ, keď muž stlačil núdzové tlačidlo, ktoré otvára únikové východy, a získal tak neoprávnený prístup do bezpečnostnej zóny, oznámil hovorca spolkovej polície. Muž sa podľa jeho slov pravdepodobne len stratil.
„Preventívne opatrenie prijaté spolkovou políciou bolo ukončené a cestujúci opäť prechádzajú bezpečnostnou kontrolou. Letecká prevádzka sa obnovuje,“ potvrdila hovorkyňa.
„Počas celého dňa však dôjde k meškaniam, niektoré z nich budú výrazné. Viaceré lety budú zrušené,“ dodala bez uvedenia presného počtu zrušených letov.
K incidentu došlo okolo 9.45 h SELČ, keď muž stlačil núdzové tlačidlo, ktoré otvára únikové východy, a získal tak neoprávnený prístup do bezpečnostnej zóny, oznámil hovorca spolkovej polície. Muž sa podľa jeho slov pravdepodobne len stratil.