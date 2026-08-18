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Nemecko informovalo EK o predĺžení hraničných kontrol
Dobrindt toto opatrenie oznámil už koncom júla, keď vyše 80.000 migrantov prekročilo hranice z Maroka do španielskej exklávy Ceuta.
Autor TASR
Berlín 18. augusta (TASR) — Nemecko predĺži kontroly na svojich vonkajších hraniciach o ďalších šesť mesiacov, teda do polovice marca 2027. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt o tom podľa hovorkyne rezortu oficiálne informoval Európsku komisiu. TASR o tom píše s odvolaním sa na stredajšiu správu agentúry DPA.
Dobrindt toto opatrenie oznámil už koncom júla, keď vyše 80.000 migrantov prekročilo hranice z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Veľká väčšina z nich sa neskôr vrátila.
„Vývoj na vonkajších európskych hraniciach ukazuje, že na obmedzenie nelegálnej migrácie stále treba kontroly,“ povedal Dobrindt pre denník Bild. Podľa neho sú tiež dôležitým nástrojom v boji proti zločineckým gangom obchodujúcim s ľuďmi.
Kontroly na všetkých vonkajších hraniciach Nemecka boli opätovne zavedené 16. septembra 2024. Vtedajšia ministerka vnútra Nancy Faeserová ich nariadila s cieľom obmedziť počet nelegálnych prekročení hraníc.
Napriek rastúcej kritike boli kontroly predĺžené už trikrát – naposledy do 15. septembra 2026.
Dobrindt toto opatrenie oznámil už koncom júla, keď vyše 80.000 migrantov prekročilo hranice z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Veľká väčšina z nich sa neskôr vrátila.
„Vývoj na vonkajších európskych hraniciach ukazuje, že na obmedzenie nelegálnej migrácie stále treba kontroly,“ povedal Dobrindt pre denník Bild. Podľa neho sú tiež dôležitým nástrojom v boji proti zločineckým gangom obchodujúcim s ľuďmi.
Kontroly na všetkých vonkajších hraniciach Nemecka boli opätovne zavedené 16. septembra 2024. Vtedajšia ministerka vnútra Nancy Faeserová ich nariadila s cieľom obmedziť počet nelegálnych prekročení hraníc.
Napriek rastúcej kritike boli kontroly predĺžené už trikrát – naposledy do 15. septembra 2026.