Nemecký šéf diplomacie: Irán odďaľuje rozhovory o jadrovej dohode

Berlín 30. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyhlásil, že Irán odďaľuje rozhovory zamerané na záchranu jadrovej dohody z roku 2015, pričom varoval, že táto možnosť neostane otvorená navždy. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



"S rastúcim znepokojením vnímam, že Irán na jednej strane odďaľuje obnovenie rokovaní o jadrovej dohode vo Viedni a na druhej strane sa stále viac vzďaľuje od základných článkov tejto dohody," povedal Maas v rozhovore pre týždenník Der Spiegel.



"Chceme návrat k jadrovej dohode a sme pevne presvedčení, že je to v záujme všetkých," uviedol ďalej a zároveň varoval, že táto možnosť "nebude otvorená naveky".



Irán a predstavitelia piatich svetových mocností (Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska) sa už od apríla stretávajú na rokovaniach vo Viedni s cieľom dosiahnuť návrat USA k jadrovej dohode. Rokovania, na ktorých sa USA zúčastňujú len nepriamo, sú však pozastavené, a to zrejme do začiatku augusta, keď bude v Iráne inaugurovaný nový ultrakonzervatívny prezident Ebráhím Raísí.



Irán sa v roku 2015 zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 od tejto dohody odstúpil a USA voči Iránu zaviedli sankcie. Trumpov nástupca Joe Biden naznačil, že Spojené štáty sú pripravené vrátiť sa k dohode.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok tiež uviedol, že rozhovory s Iránom nemôžu pokračovať donekonečna