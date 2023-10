Nemecko-izraelská spoločnosť vyzvala vládu, aby Izraelu poskytla pomoc

Berlín 10. októbra (TASR) - Organizácia Nemecko-izraelská spoločnosť v Berlíne apelovala v utorok na nemeckú vládu, aby Izraelu poskytla vojenskú pomoc v boji proti palestínskemu islamistickému hnutiu Hamas. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Namiesto vyvesovania izraelských vlajok alebo lepenia modro-bielych fólií na lietadlá by sme sa mali pýtať, či a akú pomoc Izrael konkrétne potrebuje a chce," citoval šéfa organizácie Volkera Becka nemecký denník Kölner Stadt-Anzeiger (KStA).



V svojich tvrdeniach sa Beck odvolával na Spojené štáty, ktoré po útoku Hamasu oznámili, že Izraelu poskytnú muníciu i vojenskú techniku a do oblasti vyslali aj lietadlovú loď.



Beck taktiež varoval pred možnou eskaláciou konfliktu v prípade, že by sa do neho masívnym spôsobom zapojilo Iránom podporované hnutie Hizballáh zo susedného Libanonu.



"Vojenská konfrontácia s Hizballáhom by mala pre Izrael úplne iný rozmer - konkrétne existenčný. Mohla by si vyžiadať ľudské životy v nepredstaviteľnom rozsahu a treba ju odvrátiť," vyhlásil Beck.



Podľa svojich slov sa spolieha na diplomatické prostriedky, ktoré otvárajú možnosti na dialóg so stranami ochotnými rokovať.



Šéf Nemecko-izraelskej spoločnosti, nemeckej organizácie propagujúcej vzťahy s Izraelom, zároveň zdôraznil, že medzinárodné spoločenstvo musí dať jasne najavo, že nie je pripravené akceptovať "konfliktnú politiku Iránu". Súčasne dodal, že Nemecko tiež musí Izraelu vyslať jasný signál, že je bezprostredne na jeho strane, a to "nielen na papieri", cituje DPA.