Nemecko: Izraelské plány zaútočiť na Rafah sú neospravedlniteľné

Berlín, 3. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková apelovala na Izrael, aby vynechal najjužnejšiu oblasť Pásma Gazy zo svojej vojenskej ofenzívy. Informovala o tom agentúra DPA.



"Zasiahnuť Rafah, najľudnatejšie miesto, tak ako to oznámil izraelský minister obrany, by jednoducho nebolo ospravedlniteľné," Baerbocková vyhlásila v sobotu.



"Väčšina obetí sú ženy a deti. Predstavte si, že by to boli naše deti," dodala.



Izraelský internetový spravodajský portál the Times of Israel informoval s odvolaním sa na vyhlásenie izraelského ministra obrany Yoava Galanta, že izraelská armáda plánuje rozšíriť svoju ofenzívu proti militantnému hnutiu Hamas aj do oblasti mesta Rafah na hraniciach s Egyptom, kde sa v dôsledku vojny sústredilo viac ako milión utečencov.



Nemecká ministerka to považuje za vysoko znepokojujúce. "Spolu s našimi americkými partnermi sa snažím izraelskej vláde už nejaký čas vysvetliť, že ľudia v Pásme Gazy nemajú kam zmiznúť z povrchu zeme," povedala.



V Rafahu sa momentálne nachádza viac ako 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje viac než polovicu celej populácie Pásma Gazy.