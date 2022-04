Baerbocková: Nemecko je otvorené dodávkam ťažkých zbraní na Ukrajinu

Tallinn 21. apríla (TASR) - Nemecko momentálne preveruje, akú ďalšiu údržbu a muníciu budú potrebovať jeho starnúce obrnené vozidlá pechoty Marder, aby boli vhodné na dodanie ukrajinskej armáde. Uviedla to vo štvrtok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas návštevy Estónska, informuje agentúra Reuters.



Baerbocková takto v druhý deň svojej cesty po pobaltských štátoch reagovala na silnejúcu kritiku, ktorej čelí Nemecko za to, že evidentne váha s poskytnutím zbraní Kyjevu. Ten tvrdí, že ich potrebuje na odrážanie ruských útokov.



"Neexistuje pre nás žiadne tabu, čo sa týka obrnených vozidiel a ďalších zbraní, ktoré Ukrajina potrebuje," povedala nemecká ministerka.



Prioritou Berlína je zaistiť, aby Ukrajina urýchlene dostala staršiu výzbroj sovietskej výroby, ktorú by ukrajinská armáda vedela používať bez ďalšieho výcviku, vysvetlila ministerka. Dodala, že Nemecko pomôže spojeneckým krajinám, ktoré takúto výzbroj majú a dokážu ju oželieť - nahradí im ju modernejšou výzbrojou nemeckej výroby.



Na otázky novinárov, či môžu byť na Ukrajinu poslané nemecké tanky Leopard, Baerbocková odpovedala, že tamojší vojaci musia absolvovať výcvik, aby vedeli používať takúto vyspelú výzbroj, pričom Berlín tento výcvik zaplatí.



"Poskytujeme jednu miliardu eur, pretože musíme myslieť nielen na nasledujúce dni a mesiace, ale aj na nasledujúce roky - Ukrajina potrebuje systémy na svoju obranu teraz, ale sú potrebné aj pre slobodnú Ukrajinu v budúcnosti," uviedla Baerbocková. "Vieme, že záleží na každom dni," dodala.