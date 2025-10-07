< sekcia Zahraničie
Nemecko je po vojne pripravené pomôcť Palestínčanom, tvrdí ministerka
Autor TASR
Berlín 7. októbra (TASR) - Nemecko je pripravené podporiť projekty obnovy v prípade prímeria v Pásme Gazy, uviedla v utorok nemecká ministerka pre rozvoj Reem Alabali-Radovanová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Máme už napríklad jeden projekt - prechodné útočiská,“ povedala ministerka pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. „(Projekt) je už financovaný. Je pripravený,“ dodala.
Ministerka poznamenala, že väčšina ľudí v Pásme Gazy nemá strechu nad hlavou a na tomto území nezostala už takmer žiadna infraštruktúra. Hygienická situácia civilistov je tiež katastrofálna, zdôraznila Alabali-Radovanová a doplnila, že jej ministerstvo môže poskytnúť podporu v oblasti sanitárnych zariadení, dodávok vody a odstraňovania trosiek.
„To sú len niektoré príklady, kde už máme skúsenosti a kde by sme mohli poskytnúť okamžitú podporu,“ povedala. Alabali-Radovanová považuje za povinnosť Izraela a palestínskej militantnej skupiny Hamas uzavrieť dohodu o prímerí. „Obe strany sú teraz zodpovedné za finalizáciu možného prímeria,“ povedala.
Americký prezident Donald Trump koncom septembra predstavil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov. Izrael s týmto plánom súhlasil a Hamas oznámil, že akceptuje niektoré body, vrátane odovzdania moci a prepustenia všetkých rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov, avšak o ďalších sú podľa neho potrebné rokovania.
Podľa palestínskeho zdroja blízkeho vedeniu Hamasu môže fáza rokovaní „trvať niekoľko dní“. Rokovania momentálne prebiehajú v egyptskom meste Šarm aš-Šajch. V pondelok v neskorých nočných hodinách skončilo prvé kolo a v utorok sa začalo druhé.
