Nemecko je pripravené prijať ruských dezertérov, uviedli ministri

Berlín 22. septembra (TASR) - Nemecko je pripravené prijať ľudí, ktorí sa v Rusku snažia vyhnúť vojenskej službe, a rovnako aj dezertérov z ruskej armády. V súvislosti so správami o úteku mužov z Ruska po vyhlásení čiastočnej mobilizácie to naznačili viacerí ministri spolkovej vlády v Berlíne, informujú agentúry AFP a DPA.



"Dezertéri, ktorým hrozia vážne represie, môžu v Nemecku v princípe získať medzinárodnú ochranu," povedala pre noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung ministerka vnútra Nancy Faeserová. "Kto sa odvážne postaví voči režimu prezidenta Vladimira Putina a dostane sa preto do najväčšieho nebezpečenstva, môže v Nemecku z dôvodu politického prenasledovania požiadať o azyl," dodala.



Minister spravodlivosti Marco Buschmann v príspevku na sociálnej sieti Twitter uviedol, že "mnohí Rusi zjavne opúšťajú svoju vlasť - každý, kto nenávidí Putinovu cestu a miluje liberálnu demokraciu je v Nemecku vítaný".



Nemecká ľudskoprávna organizácia Pro Asyl vo štvrtok uviedla, že ak chcú členské krajiny EÚ poskytnúť týmto dezertérom ochranu, najprv je nutné nastaviť režim, ktorý im umožní dostať sa cez vonkajšie hranice EÚ.



Riaditeľ Pro Asyl Günter Burkhardt pre DPA povedal, že jednou schodnou cestou by bolo udeľovanie humanitárnych víz Rusom, ktorých sa týka mobilizácia a podarilo sa im vycestovať napríklad do Turecka či Gruzínska. Burkhardt dodal, že podobnú možnosť by mali dostať i osoby, ktoré utekajú pred povinnosťou bojovať z Bieloruska.