Nemecko je za jednotný prístup k ľuďom prichádzajúcim z Číny do EÚ

Berlín 4. januára (TASR) - Nemecko chce počas konzultácií v rámci Európskej únie presadiť jednotné európske predpisy voči ľuďom prichádzajúcim z Číny do EÚ. V stredu to oznámil hovorca ministerstva zdravotníctva v Berlíne, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Predovšetkým máme záujem o vytvorenie a zavedenie systému na monitorovanie variantov koronavírusu," dodal hovorca. Práve varianty koronavírusu, ktoré podľa odborných poznatkov doteraz prišli z Číny, sa v Nemecku ešte stále šíria.



"Ale, samozrejme, radi by sme poznali už v počiatočnom štádiu, či sa niečo mení," uviedol.



Podľa hovorcu je jedným z riešení testovanie odpadovej vody na letiskách. To sa už robí na letisku v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a toto opatrenie sa môže rozšíriť napríklad na jednotlivé lietadlá.



Rakúsko už oznámilo, že od budúceho týždňa bude robiť testy odpadovej vody pri všetkých letoch z Číny. Ďalšie európske krajiny vyžadujú od pasažierov z Číny negatívny test na koronavírus.