Nemecko je znepokojené ľudskoprávnou situáciou v Hongkongu

Peking/Berlín 23. mája (TASR) - Nemecko má "rastúce obavy" o stav ľudských práv v Hongkongu. Ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne to uviedlo štvrtok vo vyhlásení po tom, ako získali v Nemecku azyl dvaja hongkonskí prodemokratickí aktivisti.



"Vo všeobecnosti hodnotíme stav ľudských práv v Hongkongu ako dobrý. Súčasne však máme rastúce obavy zo strácania priestoru pre politickú opozíciu a plazivej erózie slobody prejavu a tlače, obzvlášť v súvislosti s citlivými politickými témami," citovala tlačová agentúra DPA vyhlásenie nemenovaného hovorcu nemeckého rezortu diplomacie.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí medzitým vyzval Nemecko, aby rešpektovalo nezávislosť hongkonského súdnictva a prestalo zasahovať do "vnútorných záležitostí" Číny. "Hongkonské záležitosti sú čisto vnútornými záležitosťami Číny. Žiadna organizácia ani jednotlivec v ktorejkoľvek inej krajine nemá právo do nich zasahovať," vyjadril sa hovorca Lu Kchang.



V Nemecku priznali tento týždeň štatút politického utečenca dvom hongkonským aktivistom - 25-ročnému Rayovi Wongovi a 27-ročnému Alanovi Liovi. Podľa DPA ide o prvých obyvateľov Hongkongu, ktorí získali takúto ochranu v Európe.



Po Wongovi a Liovi pátra hongkonská polícia pre obvinenia súvisiace s ich účasťou na nepokojoch z roku 2016, pri ktorých utrpeli zranenia desiatky demonštrantov i policajtov. Obaja muži, ktorí sú zástancami nezávislosti Hongkongu od Číny, ušli z domovského územia v roku 2017, keď ich prepustili na kauciu.