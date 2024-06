Nemci schválili zákon o deportáciách za podporu terorizmu na internete

Berlín 26. júna (TASR) - Podľa návrhu zákona, ktorý v stredu schválil nemecký spolkový kabinet, bude pre tamojšie krajinské imigračné úrady jednoduchšie deportovať osoby, ktoré na internete vyslovili podporu terorizmu. TASR o tom informuje na základe správy agentúr DPA a AFP.



V návrhu zákona sa uvádza, že deportácia bude možná už na základe komentárov na sociálnych sieťach, ktoré oslavujú alebo schvaľujú teroristický čin. Stačiť pritom bude aj stlačenie tlačidla "like" (páči sa mi to) na platformách ako Youtube, Instagram či TikTok. Na vyhostenie takýchto osôb by tak nebolo potrebné právoplatné odsúdenie.



Nemecká vládna koalícia týmto reaguje na nenávistné príspevky na internete, ktoré sa tu objavili po začiatku vojny v Pásme Gazy vlani 7. októbra a po smrtiacom útoku nožom na protiislamskom zhromaždení v Mannheime koncom mája, keď prišiel o život policajt. Spolkový kancelár Olaf Scholz preto oznámil sprísnenie príslušného zákona, spresňuje DPA.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, ktorá zmeny predložila, argumentovala tým, že vláda "tvrdo zasiahne proti islamistickým a antisemitským nenávistným trestným činom na internete".



Kritici z opozície návrh odsúdili ako snahu potlačiť slobodu prejavu a prirovnali opatrenia k taktike autoritárskych režimov.