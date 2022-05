Kancelár Scholz nevidí zmenu v postoji ruského prezidenta Putina

Berlín 14. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz ani dva a pol mesiaca od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine nezaznamenal zmenu v postoji ruského prezidenta Vladimira Putina. Scholz to povedal v rozhovore pre spravodajský portál t-online, ktorý zverejnili v sobotu. Informovala o tom agentúra DPA.



Pritom je podľa nemeckého kancelára jasné, že Rusko nedosiahlo žiaden zo svojich počiatočne určených vojenských cieľov. Ukrajina ovládnutá nebola, naopak, bránila sa s veľkou dávkou zručnosti, odvahy a sebaobetovania, dodal.



"Severoatlantická aliancia sa nestiahla, naopak posilnila svoje jednotky na východnom krídle. Aliancia bude ešte silnejšia, keď k nej pristúpia Fínsko a Švédsko," pripomenul Scholz.



Samotná ruská armáda podľa neho utrpela značné škody; ďaleko väčšie, než počas desať rokov trvajúcej sovietskej vojenskej kampane v Afganistane.



"Pomaly by malo byť Putinovi jasné, že východisko z tejto situácie vedie jedine po dohode s Ukrajinou," podotkol nemecký kancelár s tým, že takáto dohoda nemôže byť mierom nadiktovaným zo strany Ruska.



Scholz, ktorý v piatok absolvoval viac než hodinový telefonát s Putinom, zároveň opätovne prisľúbil Ukrajine ďalšiu podporu, akou sú dodávky zbraní, píše DPA. "Áno, budeme pokračovať. Aj v sankciách. Pretože naším cieľom je, aby sa ruský pokus o inváziu zlyhal. To je meradlom pre naše konanie," uviedol.



"Za Putinov šialený nápad zväčšiť ruské impérium platí práve Rusko i celý svet veľmi vysokú cenu," podotkol Scholz. Ako upozornil, mnohé krajiny trpia výpadkom Ukrajiny ako jedného z hlavných dodávateľov obilia. "Tu ide o ozajstný hlad - nie o to, či je na regáloch supermarketov dostatok slnečnicového oleja, ako u nás," pripomenul nemecký kancelár.