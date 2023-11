Kancelár Scholz strávil 28 dní v lietadlách za dva roky vo funkcii

Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz strávil od začiatku svojho funkčného obdobia takmer celý mesiac v lietadle. Zároveň nalietal väčšiu vzdialenosť, než je medzi Zemou a Mesiacom. TASR informáciu prevzala zo stredajšej správy tlačovej agentúry DPA.



Vyplýva to z odpovede ministerstva obrany na otázku parlamentnej skupiny Alternatívy pre Nemecko (AfD) o využití vzdušných síl krajiny v Spolkovom sneme (Bundestagu). Kópiu záznamov o letoch Bundeswehru dostala k dispozícii aj DPA.



Scholz nastúpil do úradu 8. decembra 2021 a do 7. novembra tohto roku strávil v lietadlách nemeckých vzdušných síl 675 hodín (28 dní) a nalietal 481.292 kilometrov. Ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková prekonala 471.454 km a v lietadlách strávila takmer 650 hodín.



Za nimi nasledujú minister hospodárstva Robert Habeck (190.000 km), ministerka rozvoja Svenja Schulzeová (157.000 km) a minister financií Christian Lindner (147.000 km).



V októbri podobnú otázku vláde položila strana Ľavica (Die Linke). Podľa odpovede spolková vláda do 31. augusta tohto roku takmer 1200-krát použila vládne lietadlá a vrtuľníky Bundeswehru na rozličné oficiálne účely.



Na prvom mieste bol úrad spolkového kancelára s 397 letmi pred ministerstvom zahraničných vecí s 246 letmi.



Často lietajúci členovia spolkovej vlády iba zriedka využívajú pravidelné letecké linky na diplomatické účely a návštevy medzinárodných stretnutí, pretože plánovanie je oveľa náročnejšie. Z Berlína tiež štartuje relatívne málo priamych letov do iných krajín v porovnaní napríklad s Londýnom alebo Parížom.



"Nadmerné využívanie vzdušných síl" skritizoval parlamentný tajomník poslaneckej skupiny AfD Stephan Brandner. Podľa neho nemecká vláda vyhlásila vojnu spaľovacím motorom a najradšej by úplne zrušila súkromnú dopravu, ale sama naplno využíva všetky privilégiá.