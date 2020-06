Karanténne opatrenia zavedú aj v druhom okrese v Nemecku

Berlín 23. júna (TASR) - Prísne epidemiologické opatrenia po rozšírení nákazy novým koronavírusom v bitúnku na západe Nemecka zavedú aj v druhom okrese, oznámili v utorok úrady spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Informovala o tom agentúra AFP.



"Aby sme chránili obyvateľstvo, zavádzame ďalší balík bezpečnostných opatrení na účinný boj proti šíreniu tohto vírusu," povedal krajinský minister zdravotníctva Karl-Josef Laumann, ktorý nariadil tzv. lockdown v okrese Warendorf.



Krajinský premiér Armin Laschet predtým oznámil podobné opatrenia v susednom okrese Gütersloh, v ktorom sa nachádza najväčší bitúnok v Nemecku, kde sa nákaza od minulého týždňa potvrdila u vyše 1500 z celkovo 6500 pracovníkov závodu firmy Tönnies.



Obmedzenia v okrese Gütersloh sa budú týkať približne 360.000 obyvateľov a budú v platnosti najmenej do 30. júna, uviedol Laschet. "Po prvý raz sa v Nemecku vráti celý okres k opatreniam, aké sa (v krajine) uplatňovali pred niekoľkými týždňami," citovala ho AFP.



Minister zdravotníctva Laumann neskôr nariadil takéto opatrenia aj v okrese Warendorf, kde sa dotknú ďalších 278.000 obyvateľov.



Nový lockdown znamená návrat k nariadeniam po prvý raz vyhláseným v marci, teda okrem iného uzavretiu kín, múzeí, koncertných sál, barov, telocviční, vnútorných kúpalísk či sáun, spresnil Laschet.



Uzavreté boli aj školy a materské školy, ktorým by sa tento víkend začínali školské prázdniny.



Agentúra DPA uvádza, že do okresu Gütersloh vyslali 300 policajtov, ktorí tam budú dohliadať na dodržiavanie epidemiologických opatrení a tiež poskytovať obyvateľom humanitárnu pomoc.



Laschet tiež oznámil, že do okresu budú vyslaní aj poľskí, rumunskí a bulharskí tlmočníci. Mnoho zamestnancov zmieneného závodu totiž pochádza z východnej Európy.