PRILEPENÍ K ASFALTU: Aktivisti prerušili leteckú dopravu v Nemecku

Berlín 15. augusta (TASR) — Nemecké letiská Norimberg a Kolín/Bonn vo štvrtok ráno dočasne pozastavili lety. Dôvodom boli protesty klimatických aktivistov zo skupiny Posledná generácia (Letzte Generation). Protesty sa konali aj na letiskách v Berlíne a Stuttgarte. Informovali o tom agentúry Reuters, DPA a AFP.



Skupina vo svojom vyhlásení uviedla, že aktivisti zastavili alebo obmedzili dopravu na štyroch letiskách. Zverejnila aj fotografie aktivistov, ktorí sa rukami prilepili k asfaltu.



Letisko v Norimbergu na svojej webovej stránke oznámilo, že lety boli pozastavené až do odvolania a cestujúcich upozornilo na meškania. Letisko Kolín/Bonn informovalo, že lety sú už obnovené, napriek tomu však môže dôjsť k meškaniam, píše DPA.



Polícia na berlínskom letisku odviedla dvoch demonštrantov, ktorí sa do jeho areálu dostali cez plot a prilepili sa k asfaltu. Prevádzka letiska podľa polície nebola ovplyvnená.



Nemeckí politici požadovali lepšiu ochranu letísk v krajine po tom, ako sa klimatickým aktivistom v júli podarilo dva dni po sebe narušiť prevádzku na najrušnejšom letisku vo Frankfurte nad Mohanom a na ďalších miestach.



Združenie nemeckých letísk minulý štvrtok navrhlo rokovania so skupinou Posledná generácia a tvrdí, že takéto protesty neprispievajú k riešeniu problémov.