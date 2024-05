Knižné memoáre exkancelárky Merkelovej vyjdú koncom novembra

Berlín 13. mája (TASR) - Kniha memoárov bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej vyjde koncom novembra, teda takmer tri roky po skončení jej 16-ročného pôsobenia na čele jednej z najväčších európskych mocností, uviedlo v pondelok vydavateľstvo Kiepenheuer & Witsch. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Približne 700-stranový zväzok s názvom "Freiheit" (Sloboda) vyjde 26. novembra, oznámilo vydavateľstvo so sídlom v Kolíne nad Rýnom. Merkelová knihu napísala spolu so svojou dlhoročnou asistentkou a poradkyňou Beate Baumannovou.



Merkelová, bývalá vedkyňa, ktorá vyrastala v komunistickej Nemeckej demokratickej republike (NDR), sa 22. novembra 2005 stala prvou nemeckou kancelárkou. Táto 69-ročná politička riadila Nemecko počas viacerých ťažkých období vrátane globálnej finančnej krízy, dlhovej a migračnej krízy v Európe a covidovej pandémie.



Sloboda podľa jej slov znamená "neprestávať sa učiť, nestáť na jednom mieste, ale byť schopný ísť ďalej aj po odchode z politiky". Kniha bude dostupná vo vyše 30 krajinách, dodalo bez bližších detailov vydavateľstvo.



Merkelová sa vo všeobecnosti drží v úzadí, odkedy v decembri 2021 odovzdala funkciu súčasnému kancelárovi Olafovi Scholzovi. Drží sa mimo politického diania aj mimo podujatí svojej stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU).



Časopis Forbes ju desať rokov v rade vyhlásil za "najvplyvnejšiu ženu sveta". Merkelová bola považovaná za silnú obhajkyňu liberálnych hodnôt na Západe a za vzor pre dievčatá. Od svojho odstúpenia však čelí aj kritike, najmä pokiaľ ide o jej prístup k Ukrajine a Rusku.



Merkelová svoje kroky obhajuje, a niekoľko mesiacov po tom, ako Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu v plnom rozsahu, uviedla, že toľko kritizovaná mierová dohoda z roku 2015 pre východnú Ukrajinu získala Kyjevu drahocenný čas a ona sa za svoje diplomatické úsilie nebude ospravedlňovať.



Obhajuje tiež rozhodnutia svojej vlády nakúpiť veľké množstvo zemného plynu z Ruska, ktoré v roku 2022 prerušilo jeho dodávky.



Podľa vydavateľstva Kiepenheuer & Witsch sa kniha bude zaoberať životom Merkelovej v dvoch nemeckých štátoch - 35 rokov v bývalom komunistickom východnom Nemecku a 35 rokov v zjednotenom Nemecku, dopĺňa tlačová agentúra DPA.



Merkelová, ktorá sa narodila v roku 1954 v Hamburgu, ale krátko nato sa jej rodina presťahovala do NDR, vysvetlila, že otázka slobody na politickej a osobnej úrovni ju zamestnáva celý život. "Bez demokracie neexistuje sloboda, ústavný štát ani ochrana ľudských práv," povedala exkancelárka.