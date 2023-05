Nemecká komisárka Höglová vyzýva na doplnenie vojenského fondu

Berlín 2. mája (TASR) - Komisárka pre ozbrojené sily v spolkovom parlamente Eva Höglová navrhla, aby sa finančný fond, ktorý pre Bundeswehr vyčlenil kancelár Olaf Scholz, po vyčerpaní opäť doplnil. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Projekty, ako je napríklad vývoj nástupcu stíhacích lietadiel Tornado, by nebolo možné financovať zo súčasného rozpočtu, pretože pracuje na ročnej báze, uviedla Höglová v utorok pre denník Stuttgarter Zeitung. Doplnkové financovanie by podľa nej umožnilo získať finančné prostriedky "bez toho, aby sa obmedzila rozhodovacia spoluúčasť parlamentu".



Scholz označil ruskú inváziu na Ukrajinu krátko po jej začiatku za "bod obratu" pre nemeckú obrannú politiku. Zároveň oznámil vznik osobitného fondu na modernizáciu nemeckých ozbrojených síl vo výške 100 miliárd eur.



Fond je primárne určený pre veľké špeciálne projekty, ale súčasné operácie Bundeswehru tiež trpia nedostatkom peňazí, tvrdí Höglová. "Desať miliárd eur ročne navyše pre tento rezort - to je primeraná požiadavka. Nesmieme stratiť zo zreteľa cieľ NATO vynakladať na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu," poznamenala komisárka.