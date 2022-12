Nemecko: Zrušenie mravnostnej polície v Iráne nezastaví demonštrantov

Berlín 5. decembra (TASR) - Rozpustenie iránskej mravnostnej polície nezmení požiadavky Iráncov na dodržiavanie ich základných práv. Vyhlásil to na pondelkovej tlačovej konferencii hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí, píše agentúra AFP.



"Iránci vychádzajú do ulíc (protestovať) za svoje základné práva. Chcú žiť slobodne a (s právom na) sebaurčenie a takéto opatrenie - ak sa zavedie - to nezmení," povedal hovorcu rezortu diplomacie v Berlíne. Reagoval na vyhlásenie iránskej generálnej prokuratúry, podľa ktorej vedenie v Teheráne údajne rozpustilo mravnostnú políciu.



Iránom už viac než dva mesiace zmietajú celoštátne protivládne nepokoje. Tie vypukli po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela 16. septembra krátko po zatknutí teheránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy. Pod šatkou, ktorá je známa pod pomenovaním hidžáb, jej totiž údajne bolo vidieť niekoľko prameňov vlasov.



Aktivisti v Iráne vyzvali v pondelok na novú vlnu protestov s cieľom spôsobiť krajine ekonomické škody. Pozorovatelia údajné zrušenie mravnostnej polície však vo veľkej miere považujú za pokus o upokojenie demonštrantov pred hroziacimi trojdňovými protestmi.