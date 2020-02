Nemecká polícia robí kontroly na hraniciach s Belgickom a Holandskom

Aachen 6. februára (TASR) - Viac ako 1000 policajtov je nasadených od štvrtkového rána na nemeckých hraniciach s Belgickom a Holandskom, kde kontrolujú prechádzajúce vozidlá a osoby. Spoločná akcia spolkovej a krajinskej polície v Severnom Porýní-Vestfálsku má odradiť zločincov, ktorí by chceli v tejto časti Nemecka páchať trestnú činnosť, uviedla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie krajinského ministerstva vnútra.



Policajti sa zameriavajú okrem iného na prevádzačov, bytových vlamačov a pašerákov, ktorí prichádzajú do Severného Porýnia-Vestfálska spoza hraníc. Tie by nemali byť "vstupnou bránou pre kriminálnikov", upozornil krajinský minister vnútra Herbert Reul, ktorý osobne sledoval kontroly na nemeckej diaľnici č. 44.



Podľa údajov rezortu išlo o prvý prípad, keď sa do takejto celokrajinskej akcie zapojili všetky policajné zložky so vzťahom k ochrane hraníc. "Kriminalita sa nezastaví na hraniciach kompetencií," konštatoval šéf príslušného policajného odboru Andreas Jung. "Spoločné nasadenia ako ten dnešný umožňujú 360-stupňové kontroly," dodal.