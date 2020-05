Nemecko kritizuje Trumpovo rozhodnutie ukončiť vzťahy s WHO

Berlín 30. mája (TASR) - Nemecko v sobotu kritizovalo rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa "ukončiť" vzťahy so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Podľa Nemcov je to "sklamanie" a krok späť pre zdravie ľudí na tejto planéte, píše agentúra AFP.



Minister zdravotníctva Jens Spahn však priznal, že ak chce WHO prispieť k zmene, "potrebuje reformu". Lídrom v tejto snahe musí podľa neho byť Európska únia, ktorá by mala zvýšiť svoj finančný príspevok tejto organizácii. Spahn dodal, že to bude jednou z priorít nemeckého predsedníctva WHO, ktoré sa začne v júli.



Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že pristupuje k "ukončeniu" vzťahov medzi Spojenými štátmi a WHO, ktorá podľa neho zlyhala v boji proti počiatočnému šíreniu koronavírusového ochorenia COVID-19.



Trump už predtým pozastavil financovanie tejto organizácie a obvinil ju, že je na pozadí globálnej krízy "bábkou" v rukách Číny.



"Pretože nedokázali prikročiť k požadovaným a tak veľmi potrebným reformám, ukončíme dnes náš vzťah so Svetovou zdravotníckou organizáciou," povedal v piatok novinárom šéf Bieleho domu.