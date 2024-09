Nemecko kritizuje Azerbajdžan pre zákaz vstupu štyroch jeho poslancov

Berlín 14. septembra - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu kritizovalo Azerbajdžan za to, že vláda v Baku zakázala vstup štyrom nemeckým poslancom do krajiny. Všetci poslanci predtým otvorene kritizovali ľudskoprávnu situáciu v Azerbajdžane. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Krok Baku je "nezlučiteľný so záväzkami Azerbajdžanu v Rade Európy", uviedla hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí. Nemecko a ďalších 14 štátov, ktorých sa toto rozhodnutie týka, krok Azerbajdžanu odsúdili na zasadnutí Výboru ministrov v Štrasburgu.



Azerbajdžanská vláda koncom augusta rozhodla, že zakáže vstup do krajiny 76 poslancom z Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE), ktorí upozorňovali na porušovanie ľudských práv zo strany azerbajdžanskej vlády.



Medzi poslancami, ktorým Baku zakázalo vstup do krajiny sú aj štyria členovia nemeckého Spolkového snemu: Frank Schwabe, Heike Engelhardtová, Andrej Hunko a Max Lucks.



Schwabe v januári upozornil na zlé postavenie politických väzňov v Azerbajdžane a na násilné vysídlenie Arménov z Náhorného Karabachu, nad ktorým Azerbajdžan pred rokom opätovne prevzal kontrolu. Nemecký poslanec poukázal aj na to, že spravodajcom PZ RE sa v roku 2023 nepodarilo navštíviť Azerbajdžan najmenej pri troch príležitostiach.



Napäté vzťahy medzi 46-člennou celoeurópskou organizáciou a Azerbajdžanom panujú od 25. januára tohto roku, keď sa PZ RE rozhodlo neratifikovať poverovacie listiny azerbajdžanskej delegácie. Azerbajdžan je však naďalej riadnym členom Rady Európy.



PZ RE odmietla ratifikovať členstvo 12 azerbajdžanským poslancom s zdôvodnením, že ich krajina nesplnila hlavné záväzky vyplývajúce z jej vstupu do Rady Európy pred 20 rokmi.