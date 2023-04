Nemecko kritizuje hrozby Číny a žiada zmiernenie napätia s Taiwanom

Berlín 12. apríla (TASR) - Nemecká vláda v stredu kritizovala výhražné vojenské gestá Číny a žiadala od nej upokojenie napätia v konflikte s Taiwanom. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková má v najbližších dňoch navštíviť Čínu. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Sme znepokojení situáciou v Taiwanskom prielive," uviedla hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí. "Od všetkých zúčastnených v regióne očakávame, že prispejú k stabilite a mieru," uviedla. Nemecko podľa jej slov pozoruje, že opatrenia Pekingu mnohonásobne zvyšujú riziko vojenských zrážok.



Čína v pondelok ukončila trojdňové vojenské cvičenia v blízkosti Taiwanu. Taiwanské ministerstvo obrany však v utorok oznámilo, že v blízkosti ostrova sa stále pohybovalo deväť čínskych vojnových lodí a 26 lietadiel.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom kontrolu, pričom nevylúčila ani použitie sily.



Baerbocková v stredu večer odcestuje na šesťdňovú cestu do Číny, Južnej Kórey a Japonska. Vo štvrtok pricestuje do prístavného mesta Tchien-ťin na severovýchode Číny.



Hlavnou témou rokovaní bude situácia v Taiwanskom prielive, ruská vojna na Ukrajine, situácia v oblasti ľudských práv v Číne a boj proti klimatickej kríze.



V Južnej Kórei má navštíviť demilitarizovanú zónu na hraniciach so Severnou Kóreou. V Japonsku sa sobotu večer miestneho času stretne s ministrami zahraničných vecí krajín skupiny G7. Medzi tieto najsilnejšie ekonomiky sveta patrí okrem Nemecka aj Francúzsko, Japonsko, Kanada, Spojené kráľovstvo, Taliansko a USA. Zoskupeniu tento rok predsedá Japonsko.