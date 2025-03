Nemecko kritizuje izraelské útoky v Pásme Gazy

Berlín 24. marca (TASR) - Nemecko v pondelok vyhlásilo, že je mimoriadne znepokojené nárastom počtu obetí v Pásme Gazy, kde Izrael pred týždňom obnovil vojenskú ofenzívu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Berlín kritizoval vyhlásenia izraelského ministra Jisraela Kaca o obsadení Pásma Gazy a vysídlení Palestínčanov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Teraz je úplne jasné, že sa musíme rýchlo vrátiť k rokovaniam a k platnému prímeriu," povedal hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Christian Wagner. Dodal, že "humanitárna situácia (v enkláve) je opäť katastrofálna".



Wagner označil Kacove vyjadrenia za "neprijateľné" po tom, ako izraelský minister obrany minulý týždeň pohrozil anexiou častí enklávy v prípade, že Hamas neprepustí zvyšných izraelských rukojemníkov.



Kac v minulosti podporil návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na vysťahovanie Palestínčanov z regiónu. V pondelok hovorkyňa kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua informovala o jeho návrhu na vytvorenie úradu uľahčujúceho Palestínčanom "dobrovoľne" opustiť región. "Ak je cieľom zriadiť orgán, ktorý chce dosiahnuť trvalé vyhostenie Palestínčanov z Pásma Gazy, potom je to neprijateľné a treba to odsúdiť," vyhlásil v pondelok Wagner.



Podľa Berlína "expanzívna osadnícka politika" Izraelu podkopáva úsilie o dosiahnutie dvojštátneho riešenia. "Nemecká vláda odmieta celú izraelskú politiku osídľovania ako právne neprijateľnú. Je jasné, že táto politika sa musí skončiť," povedal Wagner.



Prímerie v Pásme Gazy vstúpilo do platnosti 19. januára a zastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Po jeho uplynutí a týždňoch nezhôd medzi Izraelom a Hamasom v súvislosti s prímerím boli boje v enkláve obnovené bez dohody o ďalšom postupe.