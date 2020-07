Nemecko kritizuje migračnú politiku EÚ

Brusel 7. júla (TASR) - Je "hanebné", že Európska únia ani päť rokov po migračnej kríze ešte stále nenašla riešenie, ako sa postarať o žiadateľov o azyl. Vyhlásil to v utorok nemecký minister vnútra Horst Seehofer, ktorého krajina sa 1. júla ujala polročného predsedníctva v Rade EÚ. Informovala o tom agentúra AFP.



"Od každej lode sa vyžaduje usilovná snaha dosiahnuť prerozdelenie (migrantov) medzi členskými štátmi," uviedol Seehofer počas videokonferencie ministrov vnútra krajín EÚ.



"A zakaždým je na to pripravený len malý počet (členských štátov)," povedal.



"Z dlhodobého hľadiska nemôžeme nechať Taliansko, Maltu, Grécko alebo Španielsko, aby túto otázku riešili iba výlučne sami," dodal Seehofer s poľutovaním, že "veľmi veľa členských štátov sa odmieta zapojiť".



Vyhlásil, že to je situácia, ktorá "nie je hodná EÚ".



Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Malta sa vlani v septembri dohodli na prechodnom systéme automatického prerozdeľovania migrantov zachránených v Stredozemnom mori, ktorý je založený na dobrovoľnej báze.



Doteraz sa však k iniciatíve pripojilo iba niekoľko krajín, ako napríklad Portugalsko, Luxembursko a Írsko.



Európska komisia má v septembri predložiť dlho očakávaný a opakovane odkladaný návrh na reformu európskej migračnej a azylovej politiky.



Seehofer v tejto súvislosti vyjadril nádej, že "politickú dohodu je možné dosiahnuť v najdôležitejších bodoch" tohto paktu do decembra tohto roka, teda do konca nemeckého predsedníctva.



Otázka rozdelenia žiadateľov o azyl, ktorých krajiny ako Poľsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko odmietajú prijať, bola doteraz kameňom úrazu zmienenej reformy, konštatuje AFP.



"Je hanebné, že taká komunita, ako je tá naša, ju nemôže dosiahnuť," dodal Seehofer.