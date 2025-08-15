< sekcia Zahraničie
Nemecko kritizuje plán na výstavbu židovskej osady na Západnom brehu
Spomínanú výstavbu vo štvrtok schválil izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Podľa neho ide o reakciu na zámer viacerých krajín uznať Palestínsky štát.
Autor TASR
Berlín 15. augusta (TASR) - Nemecko vyjadrilo vo štvrtok nesúhlas s izraelským plánom na výstavbu židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Tento krok podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí porušuje medzinárodné právo a komplikuje úsilie o dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Nemecké ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že Berlín „jednoznačne odmieta akékoľvek plány na anexiu“ zo strany izraelskej vlády.
„Výstavba osád porušuje medzinárodné právo a príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN,“ povedal hovorca rezortu diplomacie. Dodal, že schválený plán tiež komplikuje realizáciu dvojštátneho riešenia a „ukončenie izraelskej okupácie Západného brehu Jordánu, ako to požaduje Medzinárodný súdny dvor“.
„Nemecká vláda vyzýva izraelskú vládu, aby zastavila výstavbu osád, a uzná iba tie zmeny hraníc zo 4. júna 1967, na ktorých sa dohodli strany konfliktu,“ dodal hovorca.
Spomínanú výstavbu vo štvrtok schválil izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Podľa neho ide o reakciu na zámer viacerých krajín uznať Palestínsky štát. Smotrič zároveň uviedol, že s plánom súhlasil izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj americký prezident Donald Trump, hoci ani jeden z nich sa k týmto tvrdeniam zatiaľ nevyjadril.
Projekt počíta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1. Táto lokalita dlhodobo vyvoláva obavy, pretože by rozdelila Západný breh na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania ju pritom považujú za základ svojho budúceho štátu.
Na Západnom brehu Jordánu žijú približne tri milióny Palestínčanov a zhruba 500.000 izraelských osadníkov.
Izraelský plán kritizovali aj Organizácia Spojených národov, Európska únia, Británia i Saudská Arábia.
Plán kritizovala aj organizácia Peace Now, ktorá monitoruje osady na Západnom brehu, a označila ho za nebezpečný pre budúcnosť Izraela a pre akúkoľvek šancu dosiahnuť dvojštátne riešenie.
Nemecké ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že Berlín „jednoznačne odmieta akékoľvek plány na anexiu“ zo strany izraelskej vlády.
„Výstavba osád porušuje medzinárodné právo a príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN,“ povedal hovorca rezortu diplomacie. Dodal, že schválený plán tiež komplikuje realizáciu dvojštátneho riešenia a „ukončenie izraelskej okupácie Západného brehu Jordánu, ako to požaduje Medzinárodný súdny dvor“.
„Nemecká vláda vyzýva izraelskú vládu, aby zastavila výstavbu osád, a uzná iba tie zmeny hraníc zo 4. júna 1967, na ktorých sa dohodli strany konfliktu,“ dodal hovorca.
Spomínanú výstavbu vo štvrtok schválil izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Podľa neho ide o reakciu na zámer viacerých krajín uznať Palestínsky štát. Smotrič zároveň uviedol, že s plánom súhlasil izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj americký prezident Donald Trump, hoci ani jeden z nich sa k týmto tvrdeniam zatiaľ nevyjadril.
Projekt počíta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1. Táto lokalita dlhodobo vyvoláva obavy, pretože by rozdelila Západný breh na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania ju pritom považujú za základ svojho budúceho štátu.
Na Západnom brehu Jordánu žijú približne tri milióny Palestínčanov a zhruba 500.000 izraelských osadníkov.
Izraelský plán kritizovali aj Organizácia Spojených národov, Európska únia, Británia i Saudská Arábia.
Plán kritizovala aj organizácia Peace Now, ktorá monitoruje osady na Západnom brehu, a označila ho za nebezpečný pre budúcnosť Izraela a pre akúkoľvek šancu dosiahnuť dvojštátne riešenie.