Nemecko kritizuje plány Izraela na zvýšenie kontroly

Ministri financií a obrany Izraela Becalel Smotrič a Jisrael Kac v nedeľu oznámili schválenie opatrení, v rámci ktorých si židovskí Izraelčania môžu kupovať pozemky na Západnom brehu Jordánu.

Autor TASR
Berlín 11. februára (TASR) - Nemecko v stredu kritizovalo izraelské plány na posilnenie kontroly nad okupovaným Západným brehom Jordánu a označilo to za „ďalší krok k de facto anexii“. TASR o tom informuje poľa správy agentúry AFP.

Izrael zostáva aj naďalej okupačnou mocnosťou na Západnom Brehu, a ako okupačná mocnosť porušuje medzinárodné právo, keď buduje osady a presúva isté administratívne úlohy na civilné izraelské úrady,“ uviedol hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí.

Ministri financií a obrany Izraela Becalel Smotrič a Jisrael Kac v nedeľu oznámili schválenie opatrení, v rámci ktorých si židovskí Izraelčania môžu kupovať pozemky na Západnom brehu Jordánu. Predpokladajú prevod právomocí nad stavebnými povoleniami z Palestínskej samosprávy na Izrael pre osady v častiach palestínskych miest vrátane Hebronu. Smotrič uviedol, že cieľom tohto kroku je prehĺbiť izraelské korene „vo všetkých regiónoch Izraela a pochovať myšlienku Palestínskeho štátu“.

Kroky Izraela odsúdili aj ministri zahraničných vecí Egypta, Indonézie, Jordánska, Kataru, Pakistanu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Turecka.
