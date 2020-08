Nemecko, ktoré predsedá EÚ, si predvolalo bieloruského veľvyslanca

Berlín/Varšava 13. augusta (TASR) - Nemecko, ktoré tento polrok predsedá Rade EÚ, si vo štvrtok predvolalo bieloruského veľvyslanca. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj z prostredia nemeckej vlády.



Podľa denníka Bild Nemecko na tomto stretnutí prezentovalo svoj postoj k priebehu nedeľných prezidentských volieb v Bielorusku, po ktorých vypukli masové protesty potláčané políciou.



K predvolaniu bieloruského veľvyslanca Denisa Sidorenka došlo deň pred neformálnou schôdzkou ministrov zahraničných vecí EÚ, ktorí majú diskutovať aj o situácii v Bielorusku a zvážiť možné sankcie voči osobám zodpovedným za rozpútanie násilností a manipuláciu s výsledkami volieb.



Medzičasom prezidenti Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska vo štvrtok zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom apelovali na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby zastavil násilie páchané bezpečnostnými zložkami na občanoch vlastnej krajiny a prijal ich ponuku na sprostredkovanie pri hľadaní riešenia krízy pokojnými prostriedkami.



Prezidenti vyzvali na ukončenie násilia a rešpektovanie základných slobôd, ľudských a občianskych práv vrátane slobody prejavu, tlače, zhromažďovania a zaistili bezpečnosť novinárov.



Autori výzvy tiež vyzvali bieloruské úrady, aby prepustili všetkých zadržaných demonštrantov a nezatýkali ďalších.



Dokument obsahuje aj výzvu na začatie dialógu so zástupcami opozície. Na tento účel lídri štyroch krajín považujú za potrebné vytvoriť okrúhly stôl o národnom zmierení aj s účasťou predstaviteľov občianskej spoločnosti.



"Ak bieloruské vedenie splní tieto požiadavky, dvere na spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom by mali zostať otvorené. Izolácia nie je cestou k prosperite a rozvoju žiadneho národa," upozornili signatári dokumentu.



Litovský prezident Gitanas Nauséda už v stredu varoval, že ak Minsk odmietne prijať plán na pokojné urovnania situácie, Bielorusku môžu hroziť sankcie.



Postup bieloruských úradov i bezpečnostných zložiek vo štvrtok odsúdil rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorý súčasne vyzval EÚ na "jednoznačnú reakciu".



Poľský poslanec Európskeho parlamentu a bývalý šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski vo svojom tvíte varoval, že konaním zásahovej polície v Bielorusku počas násilného potlačenia masových protestov by sa mohol zaoberať Medzinárodný trestný súd v Haagu, ak sa potvrdia správy, že zavinila smrť demonštrujúcich.