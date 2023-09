Nemecko kúpi od Izraela systémy protivzdušnej obrany Arrow 3

Berlín 28. septembra (TASR) - Nemecko kúpi od Izraela tri systémy protiraketovej obrany Arrow 3. Dohodu podpísali vo štvrtok v Berlíne ministri obrany oboch krajín Boris Pistorius a Joav Gallant. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Berlín by mal všetky tri systémy dostať do roku 2030. Dohoda v hodnote približne 3,3 miliardy eur je vôbec najväčším zbrojným kontraktom v dejinách Izraela, uvádza AFP. Pistorius deň jej podpísania označil za historický pre obe krajiny.



Nemecko nákupom Arrow 3 reaguje na ruskú vojnu voči Ukrajine. Tento systém by mal Nemecku a s ním susediacim krajinám poskytnúť lepšiu ochranu pred potenciálnymi raketovými útokmi.



Riadené strely izraelského systému dokážu priamym zásahom zostreliť nepriateľské vzdušné ciele aj vo výške mimo atmosféry Zeme, píše DPA.



Prvý zo systémov dodaných Nemecku by mal byť prevádzkyschopný v období najbližších dvoch rokov.



Washington minulý mesiac udelil Izraelu povolenie na predaj tohto systému, ktorý Izrael vyvinul spoločne so Spojenými štátmi. Nákup v júni schválili aj rozpočtový a obranný výbor nemeckého parlamentu. Finančné prostriedky by mali byť vynaložené zo 100-miliardového fondu, ktorý nemecká vláda vytvorila na modernizáciu nemeckých ozbrojených síl po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.



Viac než desať európskych krajín sa zatiaľ zapojilo do projektu európskej iniciatívy protivzdušnej obrany Sky Shield, píše AFP. Tá má zahŕňať aj spoločné obstarávanie systémov protivzdušnej obrany vrátane nemeckého IRIS-T, amerického Patriot a izraelského Arrow 3.